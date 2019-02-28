Caz Müziğinin Efsane İsmi Arturo Sandoval, İş Sanat Sahnesinden Geçti!
22 dakika önce
Biletleri aylar öncesinden tükenen Arturo Sandoval konseri, İş Sanat Konser Salonu'nda son zamanların en enerjik ve dinamik konserlerinden biri olarak gerçekleşti.
Caz, funk, blues ve latin tınılarıyla renklenen gecede Arturo Sandoval "Live at Yoshi's" albümünden "Surena", "Seven Steps to Heaven" şarkılarını, "A time For Love" albümünden "Smoke Gets In Your Eyes" gibi çok sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yaşayan en önemli trompetçilerden biri olarak kabul edilen Arturo Sandoval'ın enerjik performansı izleyiciler tarafından sık sık alkışlarla taçlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:39 Kaynak: Bültenler
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