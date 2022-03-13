Caz müzik doktorun tutkusu haline geldi - Son Dakika
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Caz müzik doktorun tutkusu haline geldi

13.03.2022 13:44
Caz müzik doktorun tutkusu haline geldi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Can Tutuğ, işinden kalan zamanlarda vibrafon, piyano ve gitar çalıp, caz müzik konserleri veriyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Can Tutuğ, işinden kalan zamanlarda vibrafon, piyano ve gitar çalıp, caz müzik konserleri veriyor.

Bazen doğaçlama, bazen notalara bağlı kalarak çaldığı müziklerle stres atan Tutuğ, AA muhabirine, müzikle içe içe olmaktan büyük keyif duyduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2010 yılında mezun olduğunu belirten Tutuğ, 2015 yılında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladığını anlattı.

Kırklareli'nde 7 yıldır görev yaptığını, aynı zamanda müzikle iç içe olduğunu belirten Tutuğ, "Rahmetli dedemden gelen bir kültür olarak müzik dinlemek, müziği sevmek, müziğin içinde yer almak bana ayrı bir keyif veriyor. Müzik icra etmek, duyduğumuz şeyleri bir anda kopyalamak, enstrüman ile aynı şekilde taklit etmeyi denemek... Engel tanımaz bir uğraş sahibi olmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

Müziğe ailesinin 5 yaşında hediye ettiği piyano ile başladığını, zamanla kendisini geliştirdiğini dile getiren Tutuğ, son 10 yıldır Avrupa'nın birçok şehri ile Edirne, İstanbul ve Zonguldak'ta profesyonel konserler verdiğini söyledi.

Tutuğ, üniversite ve hastane aracılığıyla 14 Mart Tıp Bayramlarında verdiği konserlerle meslektaşlarıyla bir araya geldiğini ifade etti.

"Kendimi bildim bileli içerisinde olduğum bir şey"

Caz müziğe ayrı bir ilgisinin olduğunu vurgulayan Tutuğ, şöyle devam etti:

"Sabahları neden uyandığımı kendime sorduğumda 'müzik yapmak için' uyandığımı düşünüyorum. Müzik, hastanedeki işim kadar ciddi bir iş. Sürekli kendimi yenilemem ve hazır tutmam gerekiyor. Yıllarca vibrafon (metal çubuklardan oluşan çalgı) ile müzik icra ediyorum. 4 tokmakla vurulduğunda birden fazla notanın aynı anda çalınabildiği akort kurgusunun elde edilebildiği bir enstrüman. Daha çok klasik batı müziğinde ve cazda örnekleri mevcut."

Tutuğ, bazı insanların sabahları uyandığında işlerine mecburiyetten gittiklerini, müziğin ise bir tutku olduğunu anlatarak, "Aslında öğrenmeyi seviyorum. Müzik, sonsuz öğrenmenin sonsuz alt kümesi gibi, bu alanda ilerlemeyi seviyorum. Kendi hayatımda müzik ve işi birleştiriyorum. Birinin verdiği iş yükünü diğeri ayrı bir tutkuyla dengeliyor. Yoksa bu bir hobi değil, hobi olabilecek kadar idare edilebilir bir şey değil, büyük bir tutku aslında. Hiç bitmeyecek olduğunu düşündüğüm, kendimi bildim bileli içerisinde olduğum bir şey." diye konuştu.

"2020 yılında ilk albümümü çıkardım"

Tutuğ, iki yıl önce, boşlukta kaldığı zaman yaşadığı duyguyu anlatan "Huzursuzluk" adında albüm çıkardığını belirterek, "İstanbul, Ankara, Kırklareli ve Avrupa'da seslendirdiğim bestelerim var. Onları kayda almak istiyorum. Bu şekilde ilerleyerek, bitmeyen sürecin bitmeyecek bir noktasında yer almayı istiyorum." dedi.

Tutuğ, normalleşme süreci ile yeniden konserlere başladığını kaydetti.

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ruh sağlığı, Kırklareli, Araştırma, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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