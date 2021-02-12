Caz müzisyeni Chick Corea 79 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Caz piyanisti ve besteci Chick Corea, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Corea'nın ekibi tarafından, sanatçının kendisine ait internet sitesinde yapılan açıklamada, ünlü sanatçının nadir görülen bir kanser türüne yenik düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Corea'nın danışmanı Dan Muse da bu bilgiyi doğrulayarak Corea'nın, 9 Şubat'ta uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştüğünü ifade etti.

Corea, Facebook sayfasında hayranlarına bıraktığı son mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanat yolculuğum boyunca içimdeki müzik ateşinin parlak kalmasına yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki çalmaya, yazmaya, icra etmeye veya başka türlü sezgileri olanlar bunu yapmaya devam edersiniz. Kendiniz için değilse geri kalanlar için. Sadece dünyanın daha fazla sanatçıya ihtiyacı olduğu için değil, aynı zamanda çok da eğlenceli olduğu için."

Düzinelerce albümü olan, klasik müzik yorumcusu Corea, kariyeri boyunca birçok Downbeat Ödülü ve 23 Grammy ödülüne layık görülmüştü.

2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında dört kez Türkiye'de konser veren Corea, 2018 yılındaki Avrupa turnesine de İzmir'den başlamıştı.