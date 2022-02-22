Caz müzisyeni Emmet Cohen, 1 Mart'ta Cemal Reşit Rey Salonu'nda konser verecek - Son Dakika

Retro ve modern tarzları birleştiren piyanist, besteci Emmet Cohen, 1 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirilecek konserde, genç müzisyene davulda Kyle Poole ve Japon basta Yasushi Nakamura eşlik edecek.

Caz müziğinde geleneklerin aktarımına kendini adamış biri olarak tanınan Emmet Cohen, geçen yıl yayınladığı "Future Stride" albümünde cazın erken dönem piyano geleneğini 21. yüzyıla taşıyan piyano parçaları kaydetmişti.