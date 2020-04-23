Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan coşkusuna katıldı - Son Dakika

Caz sanatçısı 94 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine saat 21.00 öncesi balkonuna çıktı.

Usta sanatçı, kendisini izleyenleri Malazgirt Savaşı'ndan itibaren vatan uğruna yaşamını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti, ardından akordeonu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.