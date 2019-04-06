Son Dakika Haberleri: Caz ve Bach Başkentte Buluştu

Caz ve Bach Başkentte Buluştu

49 dakika önce

Ankara Piyano Festivali'nin kapanış konserinde Danilo Rea ile Ramin Bahrami, Bach eserlerini caz doğaçlamalarıyla yorumladı.

Caz ve Bach Başkentte Buluştu, System.String[]
Ankara Piyano Festivali'nin kapanış konserinde Danilo Rea ile Ramin Bahrami, Bach eserlerini caz doğaçlamalarıyla yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki (CSO) konser, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Altus Kültür Sanat'ın iş birliğinde gerçekleştirildi.

Rea'nın caz doğaçlamalarına, Bahrami'nin Bach besteleriyle eşlik ettiği konser, başkentlilerin beğenisiyle karşılandı.

İzleyiciler konser sonunda piyanistleri dakikalarca alkışladı.

Konseri İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de izledi.

"Bize çok hoş bir akşam yaşattılar"

Konserin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ramin Bahrami ile Danilo Rea ikilisinin performansını çok başarılı bulduğunu ve iki ünlü yorumcunun muhteşem bir iş çıkardığını belirtti.

Gaiani, "Bach'ın notaları arasında bizi rüyalara götürdüler. Bize çok hoş bir akşam yaşattılar. İki önemli İtalyan sanatçıyı Ankaralı sanatseverlerle buluşturmaktan çok memnunum. Onları yurt dışında ilk kez dinledim ve gerçekten onları burada görmek muhteşem." dedi.

Ankaralı sanatseverlerin kendilerini çok sıcak bir şekilde karşıladığının altını çizen Gaiani, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bach, evrenselliğini gösterdi

Danilo Rea, konser sırasında seyirciden güzel bir enerji aldıklarını ve iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ramin Bahrami ise Bach'ın evrenselliğini bu akşam da gösterdiğini belirterek, "İtalyan,Türk, İranlı. Ülke gözetmeksizin duygular hep aynı." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:14 Kaynak: AA

İtalya, Danilo Di Luca, Ankara, Kültür Sanat
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