"Caz" ve "Türk Musikisi"nin Birleştiği Konser
1 saat önce
"Caz Musikisi" projesiyle, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. 18 Şubat Pazartesi akşamı gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.
Yaprak Sayar'ın sesinin özgün kimliğini bozmadan, caz anlayışıyla yeniden yorumlayacağı eserler arasında; "Yemenimin Oyası", "Bir Dalda İki Kiraz" , "Karakız" kantosu, "Lütfen" ve "Ilık Yaz Geceleri" tangosu yer alıyor.
Konserde müzikseverler bilinen eserleri yepyeni bir yorumla dinleyecek. Böylece dinleyicilerin, parçalara dair ses hafızalarında yer etmiş izler yenilenmiş olacak. Genç kuşak dinleyiciler ise; beğenilerine hitap eden caz tınıları ile yeniden şekillenen Türk musikisi eserlerini, daha farklı değerlendirme imkânına sahip olacak.
"Caz Musikisi" projesi, Yaprak Sayar'ın 2013 yılından bu yana süregelen çalışmasının bir ürünü. Çalışma Türkiye'de caz ile Türk müziğini ilk defa bir araya getirmiş olması sebebiyle önem taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:14 Kaynak: Bültenler
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