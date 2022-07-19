İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 27 Temmuz'da ise "Tek Kanatlı Bir Kuş" başlıklı Yaşar Kemal hikaye dinletisiyle devam edecek.

Bodrum Zai Yaşam'da sahne alacak Göksu'nun, cazın ünlü üç solisti Billie Holiday, Nina Simone , Ella Fitzgerald'in unutulmaz şarkılarını seslendireceği "Ece sings Billie, Nina, Ella" başlıklı konserine trompette Danny Fratina, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, basta Volkan Topakoğlu ve davulda Berke Özgümüş eşlik edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Caz vokalisti Ece Göksu, İş Sanat Çarşamba Sahnesi'ne konuk olacak - Son Dakika

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