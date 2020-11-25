Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi ihtiyaç halinde toplanacak - Son Dakika

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi ihtiyaç halinde toplanacak

25.11.2020 10:11
Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi ihtiyaç halinde toplanacak, System.String[]

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesinin, yatırım projelerini değerlendirmek üzere, ihtiyaç duyulması halinde toplanması kararlaştırıldı.

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesinin, yatırım projelerini değerlendirmek üzere, ihtiyaç duyulması halinde toplanması kararlaştırıldı.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından oluşan Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi, ihtiyaç olması halinde yatırım projelerini değerlendirmek üzere toplanacak.

Komitenin, daha önce mevzuat gereği yatırım projelerini değerlendirmek üzere yılda en az 4 defa toplanması gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı, Yatırım, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi ihtiyaç halinde toplanacak - Son Dakika Ekonomi


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