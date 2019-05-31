Son Dakika Haberleri: Cazibeli Mühendis Aslıhan Malbora!  
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Cazibeli Mühendis Aslıhan Malbora!  

1 saat önce

Güzel oyuncu Aslıhan Malbora, başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı 'Her Yerde Sen' dizisiyle FOX'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cazibeli Mühendis Aslıhan Malbora!  , System.String[]

MANİPÜLASYON VE STRATEJİ USTASI

Haziranda FOX'ta ekrana gelecek olan 'Her Yerde Sen'de Aslıhan Malbora, sürpriz bir karaktere hayat verecek. Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle bu yaza damgasını vurmaya hazırlanan 'Her Yerde Sen' dizisinde Aslıhan Malbora, cazibeli ve bir o kadar da başarılı inşaat mühendisi olan Ayda Akman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Ayda Akman, cazibesine güvenen ama her zaman analitik zekasıyla hareket eden yetenekli bir mühendistir. Aynı zamanda sosyal medya canavarı, manipüslasyon ustası, hatta eski bir stalk'çı! Erkekleri iyi tanır, kadınca oyunlardan en iyi o anlar. Ayrıca stratejileri ve karşı stratejilerini kurmakta ustadır.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer'in kaleme aldığı Karga7 Pictures yapımı 'Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu da yer alıyor.

Genel Hikaye:

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir.

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat)birlikte yaşamak zorunda kalır.Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:44 Kaynak: Bültenler
Aybüke Pusat, Güncel
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