Cazın efsanelerinden Dianne Reeves, İstanbul'da konser verdi - Son Dakika
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Cazın efsanelerinden Dianne Reeves, İstanbul'da konser verdi

06.07.2022 11:51

Caz müziğinin efsanevi isimleri arasında sayılan, 5 Grammy Ödülü sahibi Dianne Reeves, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "29. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Caz müziğinin efsanevi isimleri arasında sayılan, 5 Grammy Ödülü sahibi Dianne Reeves, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "29. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşan sanatçı, "Spain", "Morning Has Broken", "I'm All Smiles", "I Remember", "Minuano", "Our Love Is Here To Stay", "Triste", "Cafe" ve "Nada Sera Como Antes" (Nothing Will Be) adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

Başarılı sanatçı, 45 yıldır sahnelerde olduğunu ancak, 2020'de dünyayı etkisi altına alan salgın sırasında, ilk kez sahnelerden çok uzun süre uzak kaldığını dile getirerek, "Birçok farklı açıdan baktığımda, müzikten hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Şartlar istediğim gibi olmasa da zamanımın olmasını seviyorum. Birçok şeyi düşünmek için her saniyesine ihtiyacım vardı." dedi.

"Burayı gördükten sonra herkese, 'Siz de pasaportunuzu hazırlayın ve gezin mutlaka' dedim"

Türkiye'ye ilk kez 1991'de geldiğini kaydeden Reeves, şu bilgileri verdi:

"İlkinde The Philip Morris Superband müzik grubu üyeleriyle gelmiştim. Daha önce hiç bu kadar büyük bir enerjiye, bu kadar çok göze, bunca lezzete ve insan için bu kadar çok şeye sahip bir yerde bulunmadım. İlk yolculuk için muhteşem bir deneyimdi. Mısır Çarşı'sına gittim ve orada, ne olduğunu hiç bilmediğim bütün baharat ve kuruyemişleri satın almaya çalıştım. Daha sonra evime dönüp onlarla yemekler yaptım. İnsanlar, 'Bu çok iyi, neyle yaptın?' diye sorduğunda ise, 'Hiçbir fikrim yok.' cevabını verdim. Evimdeki halılar ve mutfağımdaki fayanslar... Yani demek istediğim sizleri seviyorum, anlamıyorsunuz? Burayı gördükten sonra herkese, 'Siz de pasaportunuzu hazırlayın ve gezin mutlaka.' demeye başladım."

Dianne Reeves, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarda, sahneyi sahne olarak değil, oyun alanı olarak gördüğünü dile getirdi.

Kendisi için en önemli müzik türünün caz olduğunun altını çizen sanatçı, "1991'de az önce de söylediğim gibi Philip Morris müzik grubu üyeleriyle buraya geldik. Boğaz'da bir yerde balık yemeğe gittik. Masamıza harika, gerçekten muhteşem müzisyenler geldi. Bizler, onların ne söylediğini değil ama ne çaldıklarını anlıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Reeves, "Incompatibilidade de Genios" ile "You Taught My Heart To Singadli" adlı şarkılarını, "En üst düzeyde usta bir müzisyeni sahnemize davet etmek istiyoruz" sözleriyle çağırdığı Hüsnü Şenlendirici ile yorumladı.

Konser öncesi Ercüment Orkut Trio müzikseverlere bir saat süren bir performans sergiledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cazın efsanelerinden Dianne Reeves, İstanbul'da konser verdi - Son Dakika

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