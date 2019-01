Cazın Efsanesi, Çocuklar İçin Memleketine Döndü

DÜNYACA ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin, yurt dışında sürdürdüğü müzik kariyerini yetenekli gençlere eğitim verebilmek için 27 yıl sonra İzmir 'e dönerek sürdürme kararı aldı. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde genç müzisyenler yetiştiren Şahin, Bergama 'da hayata geçirdiği 'Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi' projesi kapsamında da yetenekli çocukları, üniversitedeki öğrencileri, akademisyenler ve müzisyenlerle buluşturmayı hedefliyor.Caz ve çağdaş müzik dünyasında uluslararası tanınırlığa 2000'li yılların başında ulaşan, gitarist, besteci ve eğitmen Timuçin Şahin, 27 yıl sonra döndüğü İzmir'de, birikimlerini, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde öğrencileriyle paylaşıyor. Sanatçı, 2018 öğretim yılı itibariyle katıldığı Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Caz Departmanı'nda, yeni bir eğitim anlayışıyla genç müzisyenler yetiştiriyor.NEW YORK TIMES'DAN ÖVGÜ New York Times 'ın 'Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci' diye betimlediği, birçok uluslararası ödül sahibi, ABD 'de albümleriyle en iyiler listesine giren Timuçin Şahin, üniversitedeki öğretim görevliliğinin yanı sıra Bergama Belediyesi işbirliğiyle Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi eğitim projesini de hayata geçiriyor. 27 yıl sonra, İzmir'e dönmenin heyecanıyla Yasar Üniversitesinde öğrencileriyle birlikte yeni bir serüvene başlayan Şahin, öğrencileriyle birlikte ilk konseri de Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda verdi. Timuçin Şahin, gitarıyla bazı parçalarda öğrencilere eşlik etti.YETENEKLİ GENÇLERİ ÜNİVERSİTE VE MÜZİSYENLERLE BULUŞTURUYORBergama Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi' eğitim projesi hakkında da bilgi veren Timuçin Şahin, uzun yıllar sonra İzmir'e dönmesinin temel motivasyonunun yetenekli çocuklar ve gençlere eğitim vermek olduğunu vurguladı. Şahin, "Üniversitedeki görevimin yanı sıra yüksek sanatı yerele ulaştırmak için Bergama'daki projemizle farklı sosyal statü, yaş ve eğitim seviyelerindeki katılımcılara üst düzey bir eğitim olanağı sunmayı hedefliyoruz. Birkaç sene önce kurguladığım Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi Projesi'ni, sanatın insana doğrudan etkisine inanan Bergama Belediyesi ile bir yıl önce hayata geçirdik. Yeni kuşakların etrafını olabildiğince anlamlı şeylerle donatmamız gereken bir dönemdeyiz. Onlara bir yandan ustaların bizlere bıraktığı derin müzikal mirası tanıtıp diğer yandan müziğin ve sanatın sadece kalıntısal eserlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda dinamik, canlı ve hayatın yaratıcı parçalarını oluşturan bir görev üstlenmeleri gerekliliğini anlatmamız gerekiyor. Kültürün dayanıklılığı, değişen dünya ile etkileşime girmesinde olduğu kadar gerektiğinde değişimlere yaratıcı şekilde cevap verebilmesinde gizlidir. Gerek Yaşar Üniversitesinde gerekse Bergama'daki projemizde, öğrencilerin yaratıcılıklarının nefes alabileceği eğitim ortamını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.Proje kapsamında, yetenekli çocukları; üniversitedeki öğrencileri, akademisyenler ile yerli ve yabancı müzisyenlerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Timuçin Şahin, "Bu eğitim ortamıyla aynı zamanda özgürlüğün pratiğinin yapıldığı, eğitmen ve öğrencilerin dünya gerçeğini eleştirel bir şekilde ele aldıkları, dünyayı ve kendi hayatlarını nasıl daha kapsayıcı, kolektif ve özgür kılabileceklerini tartışacak bir alan da olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.BERGAMA'DA BÜYÜK BULUŞMABergama'da 12 Ocak - 16 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek her yaştan müzisyen ve dinleyiciye açık doğaçlama, enstrüman, müzikal hayal gücü ve beste üzerine atölye çalışmaları hakkında da bilgi veren Timuçin Şahin, "Bu etkinlikte Yaşar Üniversitesinden Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Can Özer (besteci, elektro akustik müzik), Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Sak (keman), Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni (piyano), Araştırma Görevlileri Deniz Gülfırat (klasik gitar) ve Anıl Gelenler (klasik gitar) ile birlikte ayrıca, Matt Pavolka (kontrbas), Enric Monfort (perküsyon), Lukazs Zyta (davul), Halil Çağlar Serin (elektrik bas), Hülya Tunçağ (radyo yapımcısı ve müzik yazarı) ve Alp Turaç (ses ve kayıt teknisyeni) gibi isimler bir araya gelecek" diye konuştu.- İzmir