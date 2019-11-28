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"Cazın Sultanları"

6 saat önce

ABD'de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 1940'lı yıllarda siyahi müzisyenlere büyükelçiliğin kapılarını açan dönemin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğullarının hikayesi, beyaz perdeye aktarılıyor.

ABD'de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 1940'lı yıllarda siyahi müzisyenlere büyükelçiliğin kapılarını açan dönemin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğullarının hikayesi, beyaz perdeye aktarılıyor.


Büyükelçi Münir Ertegün ile oğulları Ahmet ve Nasuhi Ertegün'ün, ABD'li siyasetçilerden gelen tepkilere rağmen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini siyahi caz müzisyenlerine açarak ırkçılığa meydan okuması, Ümran Safter ve Mesut Gergeç tarafından beyaz perdeye taşınıyor.


Irkçılığın yaygın olduğu bir dönemde Büyükelçilikte yapılan caz gecelerini ve provalarını, Türklerin kadirşinaslığını anlatan "Cazın Sultanları" isimli belgesel projesinin çekimleri, ABD'nin New York ve Washington kentleriyle İstanbul'da yapılıyor.


Washington'a gelen Ümran Safter, Mesut Gengeç, Emrah Durmuş ve Ceyhun Şenkal'dan oluşan belgesel ekibi, Maurice Jackson, Anna Celenza, John Hasse, Larry Appelbaum, Blair Rubble, Herbert Scott başta olmak üzere pek çok akademisyen, müzisyen ve caz uzmanlarıyla röportajlar yaptı.


"Notaların gücüyle duvarları, tabuları yıkan bir çaba"


Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i anlatan ve 2016'da Washington Bağımsız Film Festivali'nde "en iyi film" ödülüne layık görülen "İstanbul'un Gözü" filminin de yapımcısı olan Ümran Safter, bu proje için iki yıldır çalıştıklarını belirtti.


Safter, "Müthiş bir hikayeyle karşılaştık. İçinde diplomasinin, müziğin olduğu bir hikaye. Çok zor bir dönemde, Büyükelçilik kapılarının siyah müzisyenlere açılması aslında başlı başına büyük bir olay. Notaların gücüyle duvarları, tabuları yıkan bir çaba." ifadesini kullandı.


Dışişleri Bakanlığının desteğiyle çekilen belgesel filmin, gelecek yılın başında seyirciyle buluşması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:09 
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