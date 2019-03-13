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Cbı / Fairbairn: Ek Gümrük Vergilerinin Yıkıcı Etkileri Var

1 saat önce

– Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda "mevcut yaklaşımın işe yaramaması" nedeniyle "tamamen yeni bir yaklaşımın" bulunması gerektiğini söyledi ve gümrük vergilerinin Birleşik Krallık ekonomisi...

Cbı / Fairbairn: Ek Gümrük Vergilerinin Yıkıcı Etkileri Var, System.String[]
– Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda "mevcut yaklaşımın işe yaramaması" nedeniyle "tamamen yeni bir yaklaşımın" bulunması gerektiğini söyledi ve gümrük vergilerinin Birleşik Krallık ekonomisi üzerinde "yıkıcı etkileri" olduğunu söyledi.

Fairbairn, BBC'ye yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılmasına "iş dünyasının hazır olmadığını" söyledi ve "Sektör üzerinde balyoz gibi asılı duran bu durum kontrol edilemeyecek bir noktaya geldi" uyarısını yaptı.

Fairbairn, yetkililerin Brexit için belirlenen 29 Mart öncesinde anlaşmasız Brexit seçeneğini elemeleri gerektiğini söyledi. Ülke genelinde şirketlerin ardiyecilik harcamalarının devam etmesi sebebiyle Fairbairn, Brexit "ertelemesinin arkasında bir plan olması" ve söz konusu sürecin "olabildiğince kısa tutulması" gerektiğini savundu.

Fairbairn, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu, Muhafazakar Parti'nin kırmızı çizgilerini ortadan kaldırmaları ve İşçi Partisi'nin de henüz göremediğimiz, gerçek bir çözüm ruhunu benimsemesi anlamına geliyor."

Ek gümrük vergileri uygulanmasının Birleşik Krallık'ta "ticari gelişmeler bakımından 19'uncu yüzyıldan bu yana görülen en büyük değişim" olacağını söyleyen Fairbairn, "Bir ülke bu şekilde yönetilmez" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:47 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Ekonomi
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