CBI / Fairbairn: Köklü değşikliklerin vereceği zararı engellemek zor olacak
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Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, parlamento üyesi Michael Gove ile tamamen aynı fikirde olduklarını, ülke'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışının (Brexit) anlaşmasız olması durumuna karşı önlemler alınması ve bir geçiş dönemi olması gerektiğini ancak...
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:13 Kaynak: DHA
– Birleşik Krallık
Sanayi Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, parlamento üyesi Michael Gove ile tamamen aynı fikirde olduklarını, ülke'nin Avrupa Birliği
'nden (AB) ayrılışının (Brexit) anlaşmasız olması durumuna karşı önlemler alınması ve bir geçiş dönemi olması gerektiğini ancak uzun vadeli köklü değişikliklerin vereceği hasarın önlenmesinin zor olduğunu söyledi.
BBC'ye konuşan Fairbairn, hükümetten sızdırılan dosyaların etkisinin son derece ciddi olacağını belirtti ve Brexit anlaşmasının kurumsal sektörünün, 2016 yılındaki Brexit referandumundan bu yana, gündeminde olduğunu söyledi.
- İstanbul
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