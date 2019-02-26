Cbı/fairbairn: Net Bir Plan Olmadan Brexit'i Ertelemek Anlamsız
1 saat önce
– Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Genel direktörü Carolyn Fairbairn, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yalnızca yasa yapıcıların, anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için net bir plan sunmaları durumunda mantıklı olabileceğine dikkat çekti.
– Birleşik Krallık
Sanayi Konfederasyonu (CBI) Genel direktörü Carolyn Fairbairn, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği
'nden ayrılmasının yalnızca yasa yapıcıların, anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için net bir plan sunmaları durumunda mantıklı olabileceğine dikkat çekti.
Fairbairn bunu yanında, hükümete parlamentonun anlaşma taslağını 29 Mart tarihinde kabul etmemesi durumunda, Brexit termin süresini uzatma çağrısı yaptı.
Fairbairn yaptığı Twitter
paylaşımında, "İş dünyası kesinlikle bir anlaşma istiyor. Eğer bir anlaşma olmazsa Brexit'i ertelemek tek makul çözüm olacaktır. Anlaşmasız bir Brexit iş dünyasında yıkıcı bir etki yaratacaktır; ancak, süreyi uzatmak bir kördüğüme neden olacağı için net bir plana ihtiyacımız var" dedi.
Daha önceki haberlere göre, May Brexit'i birkaç hafta ya da ay uzatarak ülkesinin birlikten bir anlaqşma olmadan ayrılmasını engellemek için çaba gösterecek. Başbakan May
'in Salı günü Brexit konulu bir konuşma yapması bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:11 Kaynak: DHA
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