CBIRC / Yuanqi : Covid-19'dan etkilenen şirketlere 135.8 milyar dolar sağlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CBIRC / Yuanqi : Covid-19'dan etkilenen şirketlere 135.8 milyar dolar sağlandı - Son Dakika Ekonomi

CBIRC / Yuanqi : Covid-19'dan etkilenen şirketlere 135.8 milyar dolar sağlandı

6 saat önce

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) Baş Risk Sorumlusu Xiao Yuanqi, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Covid-19'dan etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlere 135.8 milyar dolar temin ettiğini duyurdu.

CBIRC / Yuanqi : Covid-19'dan etkilenen şirketlere 135.8 milyar dolar sağlandı, System.String[]

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) Baş Risk Sorumlusu Xiao Yuanqi,  Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Covid-19'dan etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlere 135.8 milyar dolar temin ettiğini duyurdu.

Virüsten en çok etkilenen hazır yemek, turizm ve lojistik sektörlerine öncelik verileceği belirtildi.  Xiao, salgının merkez üssü olan Hubei eyaletindeki firmalara kredi faiz oranının daha düşük tutulacağını ifade etti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Covid-19 sebebiyle ülke çapında 2.744 kişinin öldüğünü, vaka sayısının da  78,500'ün üzerine çıktığını açıklamıştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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