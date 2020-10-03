ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BOTAŞ: 81-63

Herbalife Nutritian Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, parkede BOTAŞ'ı konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma ev sahibi ekibin 81-63'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

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