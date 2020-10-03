ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BOTAŞ: 81-63

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ziya Özorhun (xx), Halil Erkoç (xx), Sedef Yarıcı (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Feride Şevval Akalan (xx) 5, Manolya Kurtulmuş (xx) 10, Gökşen Fıtık (xx) 6, Yeliz Doğan (x) 1, Nuran Tutsak (x) 2, Alina Iagupova (xxx) 28, İlayda Güner (x) 4, Krıstıne C. Anıgwe (xxx) 16, Lıudmyla Naumenku (xx) 9BOTAŞ: Elizabeth Olayato Williams (xx) 14, Büşra Akbaş (x) 9, Ayşe Cora (x) 4, Bahar Çağlar Ökten (x) 7, Tilbe Şenyürek (xx) 10, Işıl Alben (xx) 191'İNCİ PERİYOT: 22-18İLK YARI: 43-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-47
Herbalife Nutritian Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, parkede BOTAŞ'ı konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma ev sahibi ekibin 81-63'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:27 - Kaynak: DHA
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