ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Bourges Basket: 50-88 - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Bourges Basket: 50-88 - Son Dakika Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Bourges Basket: 50-88

29 dakika önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Karalina Andersson (xx), Alexandra Stan (xx), Alakbar Nasanov (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 8, Gökşen Fıtık (x) 5, Meltem Avcı (x) 8, Alexandria Bentley (x) 2, Feride Akalan (xx) 10, İlayda Güner (xx) 13, Lara Sanders (x), Gabriela Marginean...

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Bourges Basket: 50-88, System.String[]

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Karalina Andersson (xx), Alexandra Stan (xx), Alakbar Nasanov (xx)

ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 8, Gökşen Fıtık (x) 5, Meltem Avcı (x) 8, Alexandria Bentley (x) 2, Feride Akalan (xx) 10, İlayda Güner (xx) 13, Lara Sanders (x), Gabriela Marginean (x) 4,

BOURGES BASKET: Jade Hamaoui (x), Elin Eldebrink (x), Alexia Chartereau (xx) 12, Lliana Rupert (xxx) 23, Sarah Michel (xx) 9, Pauline Astier (x), Ana Daboviç (xx) 11, Marissa Coleman (x) 4, Natalie Achonwa (xxx) 25, Elodie Godin (x) 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

DEVRE: 24-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-72

FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 12'nci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fransa temsilcisi Bourges Basket'e 50-88 mağlup oldu.


- Mersin
Mersin Yenişehir, Meltem Avcı, Bentley, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:42 Kaynak: DHA
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