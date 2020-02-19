ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Castors Braine: 70-60 - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Castors Braine: 70-60 - Son Dakika Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Castors Braine: 70-60

6 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Stylianos Simeonidis (xx), Maria Ignatiou (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 2, Gökşen Fıtık (xx) 10, Meltem Avcı (xx) 7, Alexandria Bentley (xxx) 18, Feride Akalan (x) 3, İlayda Güner (xx) 4, Lara Sanders (xxx) 16, Gabriela...

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Castors Braine: 70-60, System.String[]

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Stylianos Simeonidis (xx), Maria Ignatiou (xx)

ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 2, Gökşen Fıtık (xx) 10, Meltem Avcı (xx) 7, Alexandria Bentley (xxx) 18, Feride Akalan (x) 3, İlayda Güner (xx) 4, Lara Sanders (xxx) 16, Gabriela Marginean (xx) 10

CASTORS BRAINE: Melissa Diawakana (x) 2, Mariona Ortiz (x) 2, Shaqwedia Wallace (x) 4, Celeste Trahan-Davis (xx) 23, Kourtney Treffers (x) 6, Manon Gresinski (x), Egle Sikiniute (x) 5, Chantelle Handy (x) 8, Olesia Malashenko (x), Maxuella Lisowa Mbaka (xx) 10

1'İNCİ PERİYOT: 11-17

İLK YARI: 31-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-46

FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 13'üncü hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Castors Braine'yi 70-60 mağlup etti.


Mersin Yenişehir, Meltem Avcı, Bentley, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:22 Kaynak: DHA
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