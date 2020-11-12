ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a başantrenör değişikliği "yaradı"

Başantrenör Olcay Orak'ın göreve gelmesinin ardından Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı son 4 maçı da kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, lig sonuna kadar başarılı sonuçlar alıp play-off finaline kadar yükselmek istiyor.

Başantrenör değişikliğine giderek Olcay Orak'ı takımın başına getiren Mersin ekibi, yeni hocasıyla çıktığı Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, milli maç nedeniyle lige ara verilmesiyle kampa girdi. Başantrenör Olcay Orak ile basketbolcular Gökşen Fitik ve Manolya Kurtulmuş'un milli takımda bulunduğu Mersin ekibi, milli maç arasını iyi değerlendirmeyi hedefliyor.

"Sıralamadaki yerimiz üstlere doğru tırmandı"

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine, başantrenör Olcay Orak'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Ligde son haftalarda takımın sergilediği performanstan memnun olduklarını dile getiren Adalıoğlu, "Olcay Orak'ın gelmesiyle bir hareket başladı ve üst üste 4 maç kazandık. Bu önemli bir başarı, sıralamadaki yerimiz üstlere doğru tırmandı. Bunun devamını getirmek istiyoruz." dedi.

Adalıoğlu, yakalanan galibiyet serisinin oyuncuların motivasyonunu arttığını vurgulayarak, ligde yakaladıkları çıkışı sürdürüp yollarına kayıpsız devam etmeye odaklandıklarını ifade etti.

Milli maç arasında oyuncuların çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Adalıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda kadromuz çok iyi durumda. Sakatlığı bulunan Fatmanur Karakaş yakın zamanda iyileşerek takıma dönecek. 11 oyuncumuzun hepsi maçlarda süre alacak kapasitede. Bu her takımda görülebilen bir olay değil. Bunu iyi değerlendirebilirsek başarı yakalayacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Haftada 3 gün çift antrenman yapıyoruz. Milli maç nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sporcular hem dinlenme hem de kondisyon arttırma çalışmalarıyla güçlenmeye devam ediyor. Sezon sonunda play-off'a kalıp ardından finale kadar gitmeyi hedefliyoruz."