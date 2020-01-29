ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ABD'li Jantel Lavender'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ABD'li Jantel Lavender'ı transfer etti - Son Dakika Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ABD'li Jantel Lavender'ı transfer etti

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li Jantel Lavender'ı kadrosuna kattı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ABD'li Jantel Lavender'ı transfer etti, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li Jantel Lavender'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi 31 yaşındaki uzun forvet Lavender ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Chicago Sky'da oynayan 1,93 metre boyundaki uzun forvet, takımla birlikte antrenmanlara çıkacak.

Lavender, Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde ter dökmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Mersin Yenişehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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