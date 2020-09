ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor başarıya odaklandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, yeni sezonda hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu belirterek, sezon içerisinde rakiplerine zorluk çıkaran ve her maç içerisinde kalmayı başarabilen takım hazırlamak istediklerini bildirdi.

Yıldızoğlu, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarının güzel bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren Yıldızoğlu, "Hazırlık maçlarıyla sistemimizi oturtmak anlamında iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Eksiğimiz var ama hücumda ve savunmada katettiğimiz mesafe de var. Sezon başlayana kadar turnuva ve özel maçlara devam edip bu eksikliklerimizi tamamlayacağız. Lig başladığında takımın hazır olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Oynayacağımız maçların bizi nereye getireceğini göreceğiz"

Yıldızoğlu, sezon başlangıcına kadar sıkı bir şekilde hazırlık sürecinden geçeceklerini vurgulayarak, yeni sezonda istedikleri takımı sahaya yansıtacaklarını kaydetti.

Takımın tecrübeli yabancı ve gençlerden oluştuğunu anlatan Yıldızoğlu, şöyle konuştu:

"Her maçımızı kazanmak için çıkacağız. Rakiplerine zorluk çıkaran, her maçın içerisinde kalmayı başarabilen bir takım hazırlamak istiyoruz. Bu oynayacağımız maçların bizi nereye getireceğini göreceğiz. Gençlerden ve tecrübeli yabancılardan oluşan bir kadromuz var. Çalıştığımız her şeyi sahada uygulayabilir, genç oyuncularımız gelişimlerini sahada yansıtırsa finale kadar gidebiliriz. Hem yabancılarla iyi bir oyun kurgusu hem de genç oyuncularımızın gelişmesi ligde alacağımız dereceyi belirleyecektir."

Yıldızoğlu, hücumu ve savunmayı tam sahadan başlatabilen takım görüntüsü vermek istediklerini belirterek, hazırlık maçlarında buna dikkat ettiklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yıldızoğlu, "Turnuvalara ve özel maçlara test yaparak çıkıyoruz. Sezon içerisinde de buna dikkat edeceğiz. Tesislerimiz hijyen ve oyuncularımız buna çok dikkat ediyor. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.