ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un oyuncuları, bu sezon ligde "ses getirmek" istiyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un oyuncuları, bu sezon ligde "ses getirmek" istiyor.

Mersin ekibinin kaptanı Alina Iagupova, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlıklarının hızla devam ettiğini söyledi.

Lige iyi bir başlangıç yaparak girmeyi hedeflediklerini anlatan Iagupova, "Her şey pozitif gidiyor. Takımımız çok çalışkan. Genç oyunculara sahip olduğumuz için çok enerjik bir ekibiz. Bundan dolayı takımımızın güzel bir kimyası var. Lig için çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. İyi takımları da yenebiliriz. Çok güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gökşen Fitik: "Her zaman şampiyonluğu ve finali hedefliyoruz"

Oyunculardan Gökşen Fitik de bireysel ve takım halinde başladıkları çalışmalarını yoğun tempoda sürdüklerini dile getirdi.

Her gün çift antrenman yaptıklarını belirten Gökşen, "Sezona hazır şekilde başlamak istiyoruz. Tempomuz her geçen gün daha da artıyor. Biz zaten temposu yüksek ve koşan bir takımız. Enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Sadece hücumda değil savunmada da iyi işler yapmayı hedefliyoruz. Yüksek tempolu bir Mersin ekibi izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Gökşen, ligde başarı elde etmek istediklerine değinerek, şu görüşleri paylaştı:

"Takımımızın hedefi her zaman en yüksek seviyeler oldu. Her zaman şampiyonluğu ve finali hedefliyoruz. Bu sene de öyle olacak. Genç bir takımız, oynadıkça tecrübeleneceğiz. Takım kaptanımız Alina'nın bize katkısı inanılmaz olacak. Tüm basketbolseverlere güzel bir takım seyrettirmek istiyoruz. Biz bunu yapabildiğimiz anda başarıların da geleceğini düşünüyorum. İyi basketbol oynayıp takım olarak hareket etmeye gayret göstereceğiz."

İlayda Güner: "Bu sene çok daha iyi olacağız"

Pivot mevkisinde oynayan İlayda Güner de takımdaki oyuncuların birbirine kısa sürede adapte olduğunu, bunun antrenmanlardaki oyunlara yansıdığını ifade etti.

Genç sporculardan oluşan bir takım haline geldiklerini aktaran İlayda, şunları kaydetti:

"İyi bir kimyaya sahibiz, daha iyi olacağımıza eminiz. Bu sene daha genç, hırslı ve tecrübeli bir takımız. Çok daha iyi maçlar çıkaracağız. Savunma olarak enerjik davranıp farkımızı ortaya koymak istiyoruz. Bu sene çok daha iyi olacağız."

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Mersin, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı         
16:16
Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde Motherwell'i 5-1 mağlup etti Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde Motherwell'i 5-1 mağlup etti         
16:01
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama         
15:12
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı         
14:56
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 17:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei