ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

03.11.2020 12:39
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yarın deplasmanda konuk olacağı Bellona Kayseri Basketbol'u yenerek, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yarın deplasmanda konuk olacağı Bellona Kayseri Basketbol'u yenerek, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Başantrenör değişikliğine giderek Olcay Orak ile anlaşmaya varan Mersin ekibi, yeni hocasıyla çıktığı Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor ve İzmit Belediyespor maçlarından galip ayrıldı.

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst üste aldıkları 3 galibiyetle takımda morallerin yerine geldiğini söyledi.

Başantrenör Olcay Orak'ın takıma yeni bir hava kazandırdığını vurgulayan Adalıoğlu, "Olcay hocamızla müthiş bir çıkış yakaladık. Bu çıkışın sürmesini istiyoruz. Teknik kadro ve oyuncular başarıya odaklandı." dedi.

Adalıoğlu, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Bellona Kayseri Basketbol maçı hazırlıklarının sürdüğünü belirterek "Artık önümüze bakıyoruz. Hedefimiz parkeye çıkacağımız tüm maçlardan galip ayrılmak olacak. Oyuncularımız hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyor. Kayseri ekibi karşısında da galibiyetle dönerek seriyi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyoruz"

Başantrenör Olcay Orak, ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını, yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini dile getirdi.

Milli maç öncesinde Kayseri ekibiyle yarın oynayacakları maçın çok önemli olduğunu aktaran Orak, "Ligin ciddiyetinin farkındayız. Her takım çok güçlü ekibe sahip. Kayseri'de zor bir deplasmana çıkacağız. Son 3 maçtan galibiyetle çıkarak moral depoladık. Güzel bir atmosfer yakaladık, bunu sürdürme hedefindeyiz. Rakibimiz Bellona Kayseri Basketbol'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yarın saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde karşılaşacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor


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