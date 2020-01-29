ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da ABD'li Tuck'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da ABD'li Tuck'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da ABD'li Tuck'ın sözleşmesi feshedildi

12 dakika önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da ABD'li oyuncu Morgan Tuck'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da ABD'li Tuck'ın sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da ABD'li oyuncu Morgan Tuck'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetin sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Morgan Tuck'ın sözleşmesi, geçirdiği sakatlık sonrası sezonun geri kalanında oynamayacağı için karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Mersin ekibi, forvet eksikliğinini kapatmak için ABD'li oyuncu Jantel Lavender ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mersin Yenişehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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