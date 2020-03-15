ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da deplasman galibiyeti, yüzleri güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da deplasman galibiyeti, yüzleri güldürdü - Son Dakika Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da deplasman galibiyeti, yüzleri güldürdü

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da deplasman galibiyeti, yüzleri güldürdü, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanında güzel bir oyun sonucunda 94-70 galip geldiklerini anımsattı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve sonuca da gittiklerini dile getiren Adalıoğlu, sporcuların ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını aktardı.

Kalan maçların hepsini kazanmayı hedeflediklerini aktaran Adalıoğlu, "Bizim için çok önemli bir maçı galibiyetle kapattık. Geride 4 karşılaşma kaldı. Hedefimiz bu müsabakaları da kazanmak. Üç maçımızı içeride oynayacağız. Bu avantajı kullanmak istiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

Mersin ekibi, 21 Mart'ta Servet Tazegül Spor Salonu'nda Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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