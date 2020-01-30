ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef Galatasaray'ı yenmek - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef Galatasaray'ı yenmek - Son Dakika Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef Galatasaray'ı yenmek

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yarın deplasmanda yapacağı Galatasaray maçını kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef Galatasaray'ı yenmek, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yarın deplasmanda yapacağı Galatasaray maçını kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Takımın Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını söyledi.

Takımda morallerin yerinde olduğunu ifade eden Torun, yarın yapacakları Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Torun, takımın bu maça kenetlendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Lige ne kadar iyi başlayamamış olsak da yakaladığımız galibiyet serisiyle çıkışa geçtik. Galatasaray'ı yenerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de ligde ilk 8'e girmeyi hedefliyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Ligin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve bu aşamalarda büyük müsabakalardan galip ayrılmak çok önemli."

Mersin ekibi yarın 18.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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