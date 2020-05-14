ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek - Son Dakika
Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek - Son Dakika Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, tüm liglerin şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırılması kararına destek verdi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, tüm liglerin şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırılması kararına destek verdi.

Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige nasıl devam edilmesiyle ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kulüp yetkilileriyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Daha sonra TBF'nin, tüm liglerin şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırılmasına karar verdiğini anımsatan Adalıoğlu, şöyle konuştu:

"Her ne kadar büyük bir aşama kaydedilse ve salgında düşüş olsa da Kovid-19 sürecinde liglerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi zordu. Bu ligde yabancı oyuncu sayısı da fazla, onlar ülkelerine döndüler. Gelmeleri zor olurdu. Yabancı oyuncu gelmeden nasıl lig oynanacaktı? O da şüpheliydi. Bu karar çok doğru ve yerinde. Kulüp olarak destekliyoruz. Zaten bütün kulüplerde 'liglerin sonlandırılması' havası vardı. Federasyon bu konuda doğrusunu yaptı."

" Avrupa'ya laf olsun diye değil, bir amaç uğruna gideriz"

Adalıoğlu, gelecek sezon hazırlıklarına kısa sürede başlayacaklarını belirterek, iyi bir kadro kurmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Avrupa'da mücadele etme şansları olduğunu vurgulayan Adalıoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut ligi 7. veya 8. sırada bitirecektik. Avrupa Kupası'na gitmek için kulüplerin bütçeleri ve ligin kendi seçimleri önemli. Kulübümüz Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve altyapı konusunda her zaman avantajlı. Buna yönetim kurulu olarak karar vereceğiz. Federasyonun kararını da bekliyoruz. Bir yol haritası çizeceğiz. Gelecek sezon, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde başa oynayacağımız bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Bunun yanında FIBA Kadınlar Avrupa Kupası da önemli. Avrupa'ya gidersek laf olsun diye değil, bir amaç uğruna gideriz. Federasyonun da bize Avrupa'da yer vereceğini düşünüyorum. Ordan gelecek karara göre rotamızı belirleyeceğiz."

Sporcuların evde çalışmalarının devam ettiğini anlatan Adalıoğlu, "Arada geçen kayıp süreci telafi etmek için normale dönüş başladığı andan itibaren kamp çalışmalarını daha erkene almayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Adalıoğlu, basketbol altyapısını güçlendirmek için kulüp olarak ciddi çalışmalarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mersin Yenişehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:52 Kaynak: AA

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