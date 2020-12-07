ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Galatasaray'ı yenip 7'de 7 yapmak istiyor - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Galatasaray'ı yenip 7'de 7 yapmak istiyor

07.12.2020 11:08

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki son 6 maçını kazanarak çıkışa geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ligin 11. haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray'ı yenip galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki son 6 maçını kazanarak çıkışa geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ligin 11. haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray'ı yenip galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.

Başantrenör Olcay Orak'ın göreve getirilmesinin ardından çıktığı 6 maçtan galip gelerek dikkatleri üzerine çeken Mersin ekibi, bu hafta evinde konuk edeceği Galatarasay karşısında galibiyet arıyor.

Yenilmezlik serisini sürdürüp devreyi ilk 4 içinde bitirmek isteyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un, ligdeki 10 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

"Galatasaray'ı yenerek sıralamadaki yerimizi korumak istiyoruz"

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacakları Galatasaray maçı hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Maça "galibiyet" parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Adalıoğlu, "Önemli bir maça çıkacağız. Galatasaray ligin en önemli takımlarından biri. 10 maçta 9 galibiyetle Fenerbahçe'nin arkasından 2. sırada yer alıyor. Zor bir maç olacak ama kazanmayı hedefliyoruz. Galatasaray'ı yenerek sıralamadaki yerimizi korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalıoğlu, Galatasaray maçına yakaladıkları galibiyet serisinin moraliyle çıkacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın bize göre yabancı oyuncu avantajı bulunuyor. Onlar 5, biz 3 yabancıyla oynuyoruz. Benchleri çok iyi, kadro sıkıntıları yok. Maçta 10 oyuncuyu kadar oynatabiliyorlar. Bizim de öyle bir avantajımız var. Bundan dolayı çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacağına inanıyorum. Bizim en büyük avantajımız Alina Iagupova. O vites yükseltti mi, karşısında durmak çok zor. Oyunun kaderini değiştirebilecek yapıya ve güce sahip bir oyuncu. Geride bıraktığımız 10 haftaya baktığımızda istatistiklerle bunu görmek mümkün."

"Yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz"

Başantrenör Olcay Orak da ligde son haftalarda iyi işler çıkardıklarını ifade etti.

Teknik ekip ve oyuncularda morallerinin yüksek olduğunu aktaran Orak, "Takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz. Oyuncularımız parkede ellerinden geleni yapıyor. Bunun karşılığını maç sonunda alıyoruz." dedi.

Ligde yakaladıkları çıkışı Galatasaray maçıyla devam ettirmek istediklerini vurgulayan Orak, "Ligin kuvvetli takımlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Fiziksel ve mental olarak maça hazırız. Sıralama açısından önem arz eden bir maça çıkacağız. Rakibimizi yenip yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Seyircilerimizin bu maçı izlemesini isterdim." diye konuştu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Galatasaray'ı yenip 7'de 7 yapmak istiyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Galatasaray'ı yenip 7'de 7 yapmak istiyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Galatasaray'ı yenip 7'de 7 yapmak istiyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Galatasaray'ı yenip 7'de 7 yapmak istiyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Galatasaray'ı yenip 7'de 7 yapmak istiyor - Son Dakika Spor


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