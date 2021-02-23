ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor deplasmanında galibiyet hedefliyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un başantrenörü Olcay Orak, İzmit Belediyespor maçı öncesi planlarını kazanmak üzerine kurduklarını belirtti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un başantrenörü Olcay Orak, İzmit Belediyespor maçı öncesi planlarını kazanmak üzerine kurduklarını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20. hafta erteleme maçında 25 Şubat'ta İzmit Belediyespor'a konuk olacak Mersin ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Olcay Orak'ın yönetimindeki antrenmanda sporcular, hücum ve savunma taktikleri çalıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, "Bu maçı çıkış noktası olarak görüyoruz. İyi mücadele ederek Mersin'e galibiyetle dönmek istiyoruz. Tüm planları kazanmak üzerine kurduk." ifadelerini kullandı. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

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