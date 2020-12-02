ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu

02.12.2020 11:05

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki son 6 maçını kazanarak çıkışa geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürerek, sezonun ilk yarısını ilk 4 içinde bitirmeyi hedefliyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki son 6 maçını kazanarak çıkışa geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürerek, sezonun ilk yarısını ilk 4 içinde bitirmeyi hedefliyor.

Ligin 4. haftasının ardından başantrenör değişikliğine giderek Olcay Orak'ı takımın başına getiren Mersin ekibi, yeni hocasıyla çıktığı Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Birevim Elazığ İl Özel İdare maçlarını kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefleyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un, ligde çıktığı 10 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

Adalıoğlu: "Kadro zenginliğine sahibiz"

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle başladıkları 4. haftanın ardından başantrenör Olcay Orak'ın takımın başına getirildiğini anımsattı.

Orak'ın takımın kimyasına önemli dokunuşlar yaptığını vurgulayan Adalıoğlu, son haftalarda sergiledikleri performanstan memnun olduklarını dile getirdi.

Adalıoğlu, 6 maçlık galibiyet serisinin oyuncuların motivasyonunu arttırdığını belirterek, "Özellikle son haftalarda bençten çok önemli katkılar almaya başladık. Kadro zenginliğine sahibiz. Tüm oyuncularımız parkeye çıktığında takıma katkı yapıyor. Bunun sonucunda son 6 maçtan galip gelmeyi başardık. Sezonun ilk yarısının bitmesine 3 maç kaldı. İlk yarıyı 10 galibiyetle tamamlayıp, ilk 4 içerisinde yer almaya çalışacağız." diye konuştu.

Teknik ekip ve oyuncuların ligde başarıya odaklandığını ifade eden Adalıoğlu, şunları kaydetti:

"Lige başladığımızda kadromuzda 10 oyuncumuz vardı. Geçen sezondan ağır sakatlığı bulunan Fatmanur Karakaş son iki haftadır takıma dahil olmaya başladı. Fatmanur hem genç hem de çok yetenekli bir oyuncu. Oyun kurucu pozisyonunda oldukça etkili. Onun iyileşmesiyle takımın daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Sezon sonu iyi işler başarmış olmak istiyoruz. Bu takım play-off'a çok rahat girecek. Finale kalmak ise en büyük hedefimiz."

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu - Son Dakika Spor


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