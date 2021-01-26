ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor oyuncuları ay-yıldızlı forma heyecanı yaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı müsabakanın aday kadrosundaki ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor oyuncularından Gökşen Fitik ve Manolya Kurtulmuş, ay-yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gökşen ve Manolya, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı müsabakanın aday kadrosuna çağrıldı.

Milli Takım heyecanı yaşayan genç oyuncular ana kadroda yer alıp Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökşen, aday kadroda olmanın heyecanını yaşadığını, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirterek, "Milli Takım'a çağırılmak gurur verici. Litvanya maçı için ilk hedefim ana kadroya girmek. Sonrasında elimden gelenin fazlasını yapacağım." ifadesini kullandı.

Manolya Kurtulmuş da aday kadroda bulunmanın kendisini mutlu ettiğini aktararak, "Takımımızda yabancı oyuncu sayısı az olduğundan Türk sporcular olarak daha fazla sorumluluk alıyoruz ve çok genç bir takımız. Bu Türk basketbolu için güzel bir sinyal olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Orak: "Çok enerjikler"

Takımın Başantrenörü Olcay Orak ise iki sporcusunun aday kadroda yer almayı hak ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Genç olmanın verdiği avantaj var, çok enerjikler. Şu an ligde kendi pozisyonlarını domine edebilecek duruma geldiler. Bunun karşılığını da Milli Takım'ın aday kadrosuna girerek aldılar. Tüm sporcularımız, Milli Takım'da oynayacak kapasiteye sahip. Bu sefer Manolya ve Gökşen aday gösterildi. İlerleyen zamanlarda diğer sporcularımız da milli formayı giyecektir."