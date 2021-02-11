ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Özgecan Aslan'ı andı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ı ölümünün 6. yıl dönümünde andı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü OGM Ormanspor'u ağırlayacak Mersin ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Başantrenör Olcay Orak'ın yönetimindeki antrenmanda sporcular, hücum ve savunma taktikleri çalıştı.
Çalışmayı takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, oyunculara maç öncesi başarılar diledi.
Özyiğit, Adalıoğlu, teknik heyet ve oyuncular, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ı da "Özgecan Aslan unutulmadın" yazılı pankart açarak andı.
Kaynak: AA
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