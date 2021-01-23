ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, play-off hedefine odaklandı - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, play-off hedefine odaklandı

23.01.2021 11:41
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, play-off hedefine odaklandı, System.String[]

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off hedefine ulaşacağına inanıyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off hedefine ulaşacağına inanıyor.

Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Mersin ekibi, 4. sırada yer alıyor.

Normal sezonu ilk 8'de bitiren takımların şampiyonluk için yarışacağı play-off etabına kalmayı hedefleyen Akdeniz ekibi, 24 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Çankaya Üniversitesi maçında galibiyete ulaşıp, hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine, bu sezon çok zor maçlar oynadıklarını söyledi.

Ukraynalı oyuncu Alina Iagupova'nın Fenerbahçe Öznur Kablo'ya transfer olduğunu anımsatan Adalıoğlu, "Fenerbahçe bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak istiyor. Devre arasında Alina Iagupova'yı transfer etmek istediler. Iagupova gidince, 2 yabancıya düştük. Diğer takımların çoğu 4 yabancıyla oynuyor. Hatta devşirmeyle 5 yabancı oynatan takımlar bile var. Iagupova takımın lokomotifiydi. Gitmesi bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

Adalıoğlu, kadrodaki Türk sporcuların desteğiyle yeniden çıkışa geçmeyi amaçladıklarını belirterek, "İkinci devrenin bizim için zor geçeceğini biliyorduk ama sezon başında belirttiğimiz gibi, hedefimiz play-off oynamak. Türk oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele veriyor. Özellikle 19-20 yaşlarındaki 5 Türk sporcumuz da sürekli oynayıp, maçlarda süre alıyor. Zor ve kolay maçlarımız var. Kalan maçlarımızın en az 5'ini kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Orak: "Sezon sonu play-off oynamak istiyoruz"

Başantrenör Olcay Orak, ligde geride kalan maçlarda elde edecekleri galibiyetlerin altın değerinde olduğunu vurguladı.

Ligin en az yabancıyla oynayan takımlarından biri olduklarına dikkati çeken Orak, "Kadromuzda 2 yabancı ve 8 Türk sporcumuz var. Sezon sonu play-off oynamak istiyoruz. Türk sporcularımıza büyük iş düşüyor. Play-off hedeflediğimiz bu yolculukta 8 Türk sporcumuza güveniyoruz. Galibiyet serisiyle, ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Elimizden geleni yaparak ligi en iyi şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, play-off hedefine odaklandı - Son Dakika Spor


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