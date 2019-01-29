Son Dakika Haberleri: Cbo: ABD'de Hükümetin Kapalı Kalmasının Maliyeti 3 Milyar Dolar

Cbo: ABD'de Hükümetin Kapalı Kalmasının Maliyeti 3 Milyar Dolar

38 dakika önce

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO) uzmanlarının hazırladıkları rapora göre, federal hükümetin 35 gün süre ile kısmen kapalı kalmasının ekonomide yol açması beklenen kayıp 3 milyar dolar.

Cbo: ABD'de Hükümetin Kapalı Kalmasının Maliyeti 3 Milyar Dolar, System.String[]
ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO) uzmanlarının hazırladıkları rapora göre, federal hükümetin 35 gün süre ile kısmen kapalı kalmasının ekonomide yol açması beklenen kayıp 3 milyar dolar.

 Bu, federal hükümetin kapalı kalmasının ekonomiye etkisinin 2019'da yüzde 0.02'den daha küçük olmasının beklendiği anlamına geliyor.

Federal hükümetin kısmen kapalı kaldığı 35 günde ABD ekonomisinin kaybının 11 milyar dolar olduğunu belirten Kongre Bütçe Ofisi, hükümetin faaliyetlerinin yeniden başlaması ve federal çalışanların maaşlarını almaları ile bu kaybın 8 milyar dolarlık bölümünün telafi edileceğini vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor 22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı

ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:29:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cbo: ABD'de Hükümetin Kapalı Kalmasının Maliyeti 3 Milyar Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]