Çbsk Lige Muratpaşaoğluspor Maçıyla Başlayacak

Bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne (EBBL) yükselen Çorlu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Erkek Basketbol takımı ilk maçında Muratpaşaoğluspor'u konuk edecek. Tekirdağ
Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye
Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselen Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Erkek Basketbol takımı ligde 1. Bölge'de mücadele edecek. ÇBSK, geçtiğimiz günlerde çekilen kurada İstanbul
takımları Muratpaşaoğluspor ve Yeşilyurtspor, Bursa
takımları Yeşimspor ve Geçitspor ile Bilecik
Belediyespor takımlarıyla aynı grupta yer aldı.
ÇBSK, ilk maçını 7 Nisan
Pazar günü saat 18.00'de Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda Muratpaşaoğluspor ile yapacak. ÇBSK ikinci maçında ise 10 Nisan Çarşamba
günü İstanbul deplasmanında Yeşilspor ile karşı karşıya gelecek.
6-7 Nisan 2019 tarihlerinde başlayacak olan EBBL müsabakaları 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak olan grup müsabakaları ile tamamlanacak.
Dört farklı bölgesel grupta oynanacak EBBL müsabakaları sonucunda gruplarında birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alan takımlar, EBBL Final Grubuna katılım hakkı kazanacak. - TEKİRDAĞ