Son Dakika Haberleri: CCC Polkowice: 59 - Bellona Kayseri Basketbol: 64
Son Dakika Spor CCC Polkowice: 59 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

CCC Polkowice: 59 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

1 saat önce

Polonya'nın Polkowice kasabasındaki Kent Sporları Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip Bellona Kayseri Basketbol, mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde kapattı.

CCC Polkowice: 59 - Bellona Kayseri Basketbol: 64, System.String[]

Polonya'nın Polkowice kasabasındaki Kent Sporları Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip Bellona Kayseri Basketbol, mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde kapattı. İkinci periyotta daha organize hücumlar yapan ev sahibi CCC Polkowice, oyunda üstünlüğü ele aldı ve devre arasına 32-28 önde girdi.


İkinci yarıda savunmasına sertleştiren Bellona Kayseri Basketbol, üçüncü çeyreğini 44-44 eşitlikle geçtiği mücadelenin son periyotunda oyunun kontrolünü yeniden ele aldı ve müsabakadan 64-59 galip ayrıldı.


Bellona Kayseri Basketbol'da Luca Ivankovic 25, Kennedy Valentine Burke 24 sayıyla galibiyette başrolü oynarken, maçın en skorerleri oldu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 
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