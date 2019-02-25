Son Dakika Haberleri: Ccr5 Geninin Yoksunluğu İnme Sonrası İyileşmeyi Hızlandırıyor

Ccr5 Geninin Yoksunluğu İnme Sonrası İyileşmeyi Hızlandırıyor

1 saat önce

İnsanlarda bir genin yoksunluğunun, inme ve travmatik beyin hasarlarından sonra iyileşmeyi hızlandırdığı bildirildi.

Ccr5 Geninin Yoksunluğu İnme Sonrası İyileşmeyi Hızlandırıyor, System.String[]
İnsanlarda bir genin yoksunluğunun, inme ve travmatik beyin hasarlarından sonra iyileşmeyi hızlandırdığı bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, California Üniversitesinde nöroloji profesörü Thomas Carmichael liderliğinde yapılan araştırma, CCR5 genine sahip olmayan kişilerin, inme geçirdikten sonra bu gene sahip olanlara kıyasla fiziksel ve zihinsel olarak daha çabuk iyileştiğini ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde bilim adamları, öncelikle CCR5'i bloke eden HIV ilacı Maraviroc'i fareler üzerinde denedi. Çalışmada ilaç verilen farelerin bacak hakimiyetinin arttığı gözlendi.

CCR5 geninin insanlarda inme sonrası iyileşme sürecindeki rolünü tespit etmek isteyen Amerikalı bilim adamları, hafif veya orta şiddette inme geçiren 450 civarında hastanın iyileşme sürecini takip eden Tel Aviv Üniversitesindeki meslektaşlarıyla iş birliği yaptı.

Carmichael, hastaların büyük bölümünde, Aşkenazi Yahudisi olduklarından CCR5 genine rastlanmadığına işaret ederek araştırmalarında gene sahip olmayan hastaların inme sonrası fiziksel ve zihinsel olarak daha çabuk iyileştiğinin görüldüğünü söyledi.

Thomas Carmichael, CCR5 yoksunluğunun, inmenin meydana geldiği bölge yakınında beyin hücreleri arasında bağlantı kaybını önlediğinin ve beynin daha uzak bölgelerinde yeni bağlantıları uyardığının tahmin edildiğini belirterek gene sahip olanlarda ise beyinde değişim ve yeniden organize olma kabiliyetinin azalıyor olabileceğini dile getirdi.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlandı.

Geçen yıl sonunda Çinli bilim adamı Hı Cienkui, AIDS'e yol açan HIV'in vücuda girişini engellemek için Lulu ve Nana adlı ikiz kız bebeklerin embriyo aşamasındayken CCR5 genini başarılı bir şekilde değiştirdiklerini iddia etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:49 Kaynak: AA

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