CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu

20.12.2021 07:49

CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Polonyalı stüdyo yatırımcılara 1,8 milyon dolar ödeyecek.

Cyberpunk 2077 son yıllara damgasını vuran oyunların başında geliyor. İlk başta herkesin sabırsızlıkla ve merakla beklediği oyun çıkış yapmasıyla beraber oyun dünyasının en çok tartışma konusu olan oyunlarından birisine dönüştü. Oyunun çıkış yaptığı haftalarda CD Projekt aleyhine de pek çok olay meydana geldi. Bu olayların en dikkat çekenlerinden birisi de şirketin yatırımcılarıyla davalık olmasıydı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Oyun çıkış yapıp beklentileri karşılayamayınca ve şirketin hisseleri de düşmeye başlayınca yatırımcılar ve şirket karşı karşıya geldi. Oyun çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra başlayan ve o zamandan beri de devam eden bu gerginlik, sonunda bir sonuca bağlanmış gözüküyor. CD Projekt dava konusunda yaptığı açıklamada yatırımcılarla uzlaşmaya varıldığını ve 1,8 milyon dolar ödemeye hazır olduklarını söyledi.

CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu

Yapılan anlaşma ayrıca yatırımcıların şirket üzerinde sahip olduğu hakları da tamamen kaldırıyor. Anlaşmada yer alan "Grup üyeleri (davacılar dahil) şirkete ve yönetim kurulu üyelerine karşı her türlü hak talebinden feragat edecekler." ifadesiyle davacıların şirketten tamamen uzaklaştırılmaları isteniyor. Olayların nasıl ilerleyeceği ve anlaşma üzerinde tam bir uzlaşma sağlanıp sağlanılmayacağını ise 2022 yılında göreceğiz.

Anlaşmayı duyanların en çok merak ettiği konulardan birisi de ödenen paranın miktarı ile alakalı. Cyberpunk 2077 her ne kadar facia seviyesinde bir çıkış yapsa da mali anlamda başarısız bir performans sergilemedi. Aksine yaşanan onca probleme ve geri iadelere rağmen şirkete yüz milyonlarca dolar kazandırarak kara geçirdi. Hal böyleyken 1,8 milyon dolarlık bir ödeme çoğu kişinin aklında soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu
Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500

cyberpunk 2077, oyunlar, dolar, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Galatasaray, Wilfried Zaha ile anlaşmaya başladı
22:55 50 yıllık Galatasaraylı gibi! Taraftarla ilk kez buluşan Zaha bakın ne yaptı
22:46 Kabine Toplantısı: Ekonomi ve Memurlar Gündemde
22:42 Gözler Kabine toplantısında! Milyonları yakından ilgilendiren konu ele alınacak
22:38 Galatasaray Taraftarları Zaha'yı Beklemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu
22:33 Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor
22:10 İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu
22:08 Bayıltana kadar darbettiği kadını minibüse taşıyan ve tepki gösterenleri de tehdit eden şüpheli yakalandı
22:05 Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Hoffenheim'e sattı
22:00 Anlaşma sağlandı! Attila Szalai, Hoffenheim'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 23:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement