CD Projekt dava açan yatırımcılarla uzlaştığını duyurdu

Cyberpunk 2077 son yıllara damgasını vuran oyunların başında geliyor. İlk başta herkesin sabırsızlıkla ve merakla beklediği oyun çıkış yapmasıyla beraber oyun dünyasının en çok tartışma konusu olan oyunlarından birisine dönüştü. Oyunun çıkış yaptığı haftalarda CD Projekt aleyhine de pek çok olay meydana geldi. Bu olayların en dikkat çekenlerinden birisi de şirketin yatırımcılarıyla davalık olmasıydı.

Oyun çıkış yapıp beklentileri karşılayamayınca ve şirketin hisseleri de düşmeye başlayınca yatırımcılar ve şirket karşı karşıya geldi. Oyun çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra başlayan ve o zamandan beri de devam eden bu gerginlik, sonunda bir sonuca bağlanmış gözüküyor. CD Projekt dava konusunda yaptığı açıklamada yatırımcılarla uzlaşmaya varıldığını ve 1,8 milyon dolar ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Yapılan anlaşma ayrıca yatırımcıların şirket üzerinde sahip olduğu hakları da tamamen kaldırıyor. Anlaşmada yer alan "Grup üyeleri (davacılar dahil) şirkete ve yönetim kurulu üyelerine karşı her türlü hak talebinden feragat edecekler." ifadesiyle davacıların şirketten tamamen uzaklaştırılmaları isteniyor. Olayların nasıl ilerleyeceği ve anlaşma üzerinde tam bir uzlaşma sağlanıp sağlanılmayacağını ise 2022 yılında göreceğiz.

Anlaşmayı duyanların en çok merak ettiği konulardan birisi de ödenen paranın miktarı ile alakalı. Cyberpunk 2077 her ne kadar facia seviyesinde bir çıkış yapsa da mali anlamda başarısız bir performans sergilemedi. Aksine yaşanan onca probleme ve geri iadelere rağmen şirkete yüz milyonlarca dolar kazandırarak kara geçirdi. Hal böyleyken 1,8 milyon dolarlık bir ödeme çoğu kişinin aklında soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.