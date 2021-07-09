CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı! - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı!

CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı!

09.07.2021 09:38

Geçtiğimiz aylarda Digital Space'i alan CD Projekt Red, Cyberpunk ve The Witcher için yeni bölgelerde genişlemeye devam ediyor. İşte detaylar!

Cyberpunk ve The Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt Red, yeni bölgelere genişlemeye devam ediyor. Geliştiricinin ilk olarak Mart ayında duyurulan Vancouver'da bir ofis açma anlaşması şimdi resmileşti.

Stüdyo, Twitter'da CD Projekt Red Vancouver logosunun bir görüntüsünü paylaşıp "bu resmi" tweetini attı. Oyun endüstrisi analisti Daniel Ahmad da anlaşmanın bugün tamamlandığını söyledi.

CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı!

Mart ayında CD Projekt Red, ilk Kanada stüdyosunu kurmak için üç yıldır birlikte çalıştığı Digital Scapes'i satın aldığını duyurmuştu.

CDPR Vancouver, stüdyonun Krakow ve Wroclaw Polonya'daki ana ekiplerine katıldı ve üçü de şirketin yaklaşmakta olan oyunlarında birlikte çalışacak.

CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı!

Şirketten Pawel Zawodny; "Üç yıldır birlikte çalışıyoruz ve onlara tamamen güveniyoruz. Digital Scapes, Cyberpunk 2077'nin yapımında çok fazla emek harcadı, oyunun geliştirilmesine ve çeşitli özelliklerini optimize etmesine yardımcı oldu."

"Yeni ekip, projelerimize katkıda bulunmanın yanı sıra, teknolojilerimizi mükemmelleştirmemize yardımcı olacak ve bu açıdan yetkinliklerimizi genişletecek. Son derece yetenekli Digital Scapes ekibinin, daha geniş bir CD Projekt Red Vancouver inşa etmek için mükemmel bir temel olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Vancouver'da yer alacak şirketin başında Polonya asıllı Kanadalı Marcin Chudy yer alacak.

Chudy, "Polonyalı bir Kanadalı olarak, Kanada ve Polonya oyun geliştirme endüstrileri arasında köprüler kurmaktan şahsen büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, Kanadalı geliştiriciler için şirketin inanılmaz ağına dahil olmak ve CD Projekt Red için Kanada'nın derin yetenek havuzundan ve oyun yapım zanaatından yararlanmak için harika bir fırsat." dedi.

CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı!

CD Projekt Red'in devam eden bir dizi projesi var. Stüdyo, Cyberpunk 2077'yi destekleme ve geliştirme çabalarına ek olarak, 21 Temmuz'da The Witcher: Monster Slayer adlı bir Pokemon Go tarzı AR oyununu piyasaya sürecek.

Kaynak: Turkmmo
YORUMLAR
500

The Witcher, Vancouver, oyunlar, Kanada, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı! - Son Dakika


Son Dakika
00:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı
00:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı
23:58 Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:48 Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:36 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:30 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:27 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:19 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:10 MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti
23:10 O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 04:29:31. #1.13#
SON DAKİKA: CD Projekt Red Kanada'da stüdyo açtı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement