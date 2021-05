CD Projekt Red oyunları Steam indirimlerinde! - Son Dakika

Steam platformu üzerinde aracılığıyla yayınlanan oyunlarda, %85'e varan bir tasarruf teklifleri sunuyor.

The Witcher 2: Assassin's of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt, Thrones Breaker: The Witcher Tales, Cyberpunk 2077 ve daha fazlası indirime girdi. 27 Mayıs 2021 tarihine dek geçerli olacak olan bu kampanya kapsamı gereğince yer alan bütün oyunların tam listesine de göz atabilirsiniz.

CD Projekt Red Dikkat Çeken İndirimler,

The Witcher 3: Wild Hunt- %80'lik bir indirimle beraber 59.99 TL yerine tam olarak 11.99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition - %80'lik bir indirimle beraber 74.99 TL yerine tam olarak 14.99 TL

The Witcher 2: Assassin's of Kings Enhanced Edition- %85'lik bir indirimle beraber 31.00 TL yerine tam olarak 4.65 TL

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut - %85'lik bir indirimle beraber 18.00 TL yerine tam olarak 2.70 TL

Thronebreaker: The Witcher Tales - %70'lik bir indirimle beraber 116.99 TL yerine tam olarak 35.09 TL

The Witcher Adventure Game - %85'lik bir indirimle beraber 18.00 TL yerine tam olarak 2.70 TL

Cyberpunk 2077 - %20'lik bir indirimle beraber 249.00 TL yerine tam olarak 199.20 TL