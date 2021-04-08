CDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın Kovid-19 türü oldu - Son Dakika

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), İngiltere varyantı olan mutant yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ABD'deki en baskın virüs türü haline geldiğini açıkladı.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "B.1.1.7" varyantı şu anda ABD'de dolaşan en yaygın tür." dedi.

Walensky, ülkede vakalardaki son 4 haftalık artışın bir kısmının B.1.1.7 varyantının ve diğer mutantların yayılmasından kaynaklandığını söyledi.

CDC kayıtlarına göre halen ABD'de 16 bin 275 "B.1.1.7" adlı mutant virüs bulunuyor.

Yapılan incelemeler, İngiltere'de Kent bölgesinde 2020 Aralık ayında dikkatleri çeken bu varyantın bulaşma hızının ve ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ABD'de 30 milyon 904 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalandı, 558 bin 931 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.

CDC'ye göre, 109 milyondan fazla kişiye ilk doz, 64 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.