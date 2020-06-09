CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı - Son Dakika

CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "İklim değişikliği ile mücadele ekonomik hayatın devamıyla, iklim kaynaklı göçlerle, en önemlisi de canlı yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili." dedi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "İklim değişikliği ile mücadele ekonomik hayatın devamıyla, iklim kaynaklı göçlerle, en önemlisi de canlı yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili." dedi.

Kaslowski, Garanti BBVA'nın ana destekçisi, Deloitte Türkiye'nin rapor sponsoru olduğu, çalışmalarını Sabancı Üniversitesi çatısı altında yürüten CDP Türkiye'nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların paylaşıldığı CDP Türkiye 10. Yıl İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı.

Kaslowski, konferansta yaptığı konuşmada, olağanüstü bir dönemden geçildiğini anımsatarak, bu ortamda iklim değişikliğinin önemine işaret etti.

Küresel risklerin yakınlığına dikkati çeken Kaslowski, bunun etkilerinin gücünü tüm dünyanın tecrübe ettiğini söyledi.

Yüzyılın en zorlu mücadele alanlarından birinin iklim değişikliği olduğuna işaret eden Kaslowski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünya, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımı için stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Öte yandan, iklim değişikliğine karşı kırılganlığı azaltmak için uyum çalışmaları konusunda farkındalık giderek güçleniyor. Bu mücadele ekonomik hayatın devamıyla, iklim kaynaklı göçlerle, en önemlisi de canlı yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili. Biz de TÜSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunu en kritik çalışma alanlarımız arasında görüyoruz.

Önemli bir mutabakatın ürünü olan Paris Anlaşması'nın hedeflerini stratejik öncelik olarak benimsiyoruz. Bütüncül politikalarla desteklenen, uygulanabilir tedbirler içeren bir iklim değişikliği ile mücadele yol haritasının gerekliliğine dikkati çekiyoruz. Bu yöndeki değerlendirmelere katkı sunmak hedefiyle hazırladığımız bir raporu da yakında kamuoyu ile paylaşmayı öngörüyoruz."

"Şehirler kilit rol oynayacak"

Simone Kaslowski, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunun; ulusal, yerel ve sektörel perspektifleri barındırması gerektiğini aktararak, kapsayıcılık ve katılımcılığın politikaların en temel yapı taşı olması gerektiğini söyledi.

Kaslowski, etkin uygulamanın, tüm paydaşların mücadele unsurlarını içselleştirmesi ile mümkün olacağını kaydetti.

Süreçlerde, hem nüfusun yarısından fazlasını taşıyan hem de üretim ve hizmet segmentlerinin büyük bölümünü barındıran şehirlerin kilit rol oynayacağını vurgulayan Kaslowski, "Sürdürülebilir kentleşme stratejileri, dijitalleşme sürecinin gerekliliği olan akıllı şehir politikaları ve uygulamaları artık bizim yeni normalimiz olmalı." dedi.

"CDP Türkiye Liderleri" ödülleri

Toplantıda "CDP Türkiye Liderleri" ödüllerinin sahipleri de açıklandı.

Buna göre, Eti Soda "CDP Su Programı" kapsamında, tüm dünyada A notunu alan 72 global lider arasına girmeyi başardı ve "Küresel Su Lideri" oldu.

"CDP Türkiye İklim Liderleri" kategorisinde Arçelik, ASELSAN, Brisa Bridgestone, Migros ve Tekfen Holding, "CDP Türkiye Su Liderleri" kategorisinde Tekfen Holding ve Yapı Kredi Bankası ödüle layık görüldü.

Brisa ayrıca, CDP'nin bu yıl başlattığı yeni bir derecelendirme kategorisi olan "Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi (SER)" kategorisinde A notunu alarak küresel liderler arasına Türkiye'den giren tek şirket oldu.

Simone Kaslowski, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 04:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı - Son Dakika Ekonomi

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