CDP Yapı Kredi'nin Su Programı notunu yükseltti

Yapı Kredi, Londra merkezli, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) 2019 yılında yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı. Bunun yanında İklim Değişikliği notunu da C'den B'ye çıkardı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğumuzu bir kez daha teyit ettik" dedi ve ekledi:

"Geçen günlerde sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyümüze bir yenisini ekleyerek yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdik.

"Son olarak ise Karbon Saydamlık Projesi'den (CDP), Su Programı notumuzu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu almanın ve İklim Değişikliği notumuzu C'den B'ye çıkararak önemli bir aşama kaydetmenin gururunu yaşadık.

"Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edecek, toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren, sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."

Londra merkezli dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'na ilk kez 2016 yılında katılan Yapı Kredi, Su Programı'na ise 2018'de dahil oldu.

Banka bu çerçevede, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendiren FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi gibi sürdürülebilirlik endekslerinde de yer alıyor.