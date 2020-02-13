CDP Yapı Kredi'nin Su Programı notunu yükseltti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CDP Yapı Kredi'nin Su Programı notunu yükseltti - Son Dakika Ekonomi

CDP Yapı Kredi'nin Su Programı notunu yükseltti

7 saat önce

Yapı Kredi, Londra merkezli, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) 2019 yılında yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı.

CDP Yapı Kredi'nin Su Programı notunu yükseltti, System.String[]

Yapı Kredi, Londra merkezli, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) 2019 yılında yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı. Bunun yanında İklim Değişikliği notunu da C'den B'ye çıkardı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğumuzu bir kez daha teyit ettik" dedi ve ekledi:

"Geçen günlerde sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyümüze bir yenisini ekleyerek yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdik.

"Son olarak ise Karbon Saydamlık Projesi'den (CDP), Su Programı notumuzu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu almanın ve İklim Değişikliği notumuzu C'den B'ye çıkararak önemli bir aşama kaydetmenin gururunu yaşadık.

"Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edecek, toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren, sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."

Londra merkezli dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'na ilk kez 2016 yılında katılan Yapı Kredi, Su Programı'na ise 2018'de dahil oldu.

Banka bu çerçevede, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendiren FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi gibi sürdürülebilirlik endekslerinde de yer alıyor.


Yapı Kredi Bankası, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemek için kavga eden farelerin fotoğrafı, Doğal Yaşam Ödülü'nün sahibi oldu
Dalaman'a gelen uçakta kapıyı açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan mahkumun kafasını klozetin içine koyup sifonu çektiler Adalar'da faytonların yerine gelen elektrikli araçları İETT işletecek

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CDP Yapı Kredi'nin Su Programı notunu yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]