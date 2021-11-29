Sosyal mesafe kuralı gözetilecek olan konser, 03 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak.

Konserde, Ludwig Van Beethoven'nın "Coriolan Uvertürü", Othmar Schoeck'un "Korno Konçertosu" ve Joseph Haydn'ın 86. senfonisi seslendirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Volkan Kartal solist olarak sahne alacak.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ludwig Van Beethoven , Othmar Schoeck ve Joseph Haydn 'ın bestelerini dinleyiciyle buluşturacak.

Son Dakika › Güncel › ÇDSO, Beethoven, Schoeck ve Haydn'ın bestelerini sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika

Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert geliyor