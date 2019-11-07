ÇDSO'dan Atatürk'ü anma konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümüne adanan konser verecek.
Konser 8 Kasım 2019 Cuma günü saat 20.00'de, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek. ÇDSO, Atatürk'ü Anma Konser'inde, düzenlemelerini haftanın konuk şefi Kıvanç Tepe'nin yaptığı, Fahir Atakoğlu'nun bestelediği "Sarı Zeybek Kantatı" adlı eseri seslendirecek.
Kıvanç Tepe'nin yöneteceği konserde, Şahan Gürkan (bariton - anlatıcı), Leyla Ceren Koç ( mezzo soprano - anlatıcı), Eda Bingöl Gürkan (soprano - anlatıcı), Ercan Irmak (ney), Onur Altıparmak (piyano), Ayşe Ceylan (anlatıcı), Orkun Gülşen(anlatıcı), Cennet Türker (anlatıcı), İnanç Ekin (anlatıcı) yanı sıra, koro şefi Oksana Ignatenko'nun yöneteceği Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu ve koro şefi Sıdıka Rana Ünlü'nün yöneteceği Çukurova Filarmoni Derneği Çoksesli Gençlik Korosu sahnede yer alacaklar. - ADANA