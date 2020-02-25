ÇDSO'dan İtalyan şef yönetiminde opera gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇDSO'dan İtalyan şef yönetiminde opera gecesi - Son Dakika

ÇDSO'dan İtalyan şef yönetiminde opera gecesi

6 saat önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde konser veriyor.

ÇDSO'dan İtalyan şef yönetiminde opera gecesi, System.String[]

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde konser veriyor.

Skanderbeg'in yöneteceği konser, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda, 28 Şubat Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

Konserde, Leo Jiseop Kim (bariton) ve Davide Younghyun Ryu ile İstanbul Devlet Opera ve Balesinde solist sanatçı olarak görev yapan Burçin Çilingir Savigne (soprano) ve Asude Karayavuz (mezzo) sahneye çıkacak.

Programda, opera aryaları ve uvertür ve intermezzolardan seçmeler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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