Çdso'dan Klasik Müzik Konseri
45 dakika önce
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.
Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi
Konser Salonu'nda 18 Ocak Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen yönetecek.
Programda solist olarak yer alacak İdil Biret
, Johannes Brahms'ın "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirecek.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Brahms'ın "Senfoni No.1" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:39 Kaynak: AA
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