Son Dakika Haberleri: Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

45 dakika önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.

Çdso'dan Klasik Müzik Konseri, System.String[]
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 18 Ocak Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen yönetecek.

Programda solist olarak yer alacak İdil Biret, Johannes Brahms'ın "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Brahms'ın "Senfoni No.1" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Kültür Sanat
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