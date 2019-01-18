Son Dakika Haberleri: Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

59 dakika önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verdi.

Çdso'dan Klasik Müzik Konseri, System.String[]
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verdi.

ÇDSO tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenen konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen yönetti.

Programda solist olarak yer alan İdil Biret ise Johannes Brahms'ın "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirdi.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Brahms'ın "Senfoni No.1" eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanatseverler konserde keyifli dakikalar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Kültür Sanat
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