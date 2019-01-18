Çdso'dan Klasik Müzik Konseri
59 dakika önce
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verdi.
Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verdi.
ÇDSO tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi
Konser Salonu'nda düzenlenen konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen yönetti.
Programda solist olarak yer alan İdil Biret
ise Johannes Brahms'ın "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirdi.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Brahms'ın "Senfoni No.1" eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Sanatseverler konserde keyifli dakikalar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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